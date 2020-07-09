МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Карелия, Алтай и Тыва получат 1 миллиард рублей до конца июля на индивидуальные программы развития, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

"За счет реализации программы в Карелии будет создано более 1700 новых рабочих мест, объем инвестиций составит более 10,2 миллиарда рублей. В Алтае — более 2600 новых рабочих мест, объём инвестиций — более 10,9 миллиарда рублей. В Тыве — 3800 новых рабочих мест, объём инвестиций — более 5,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в рамках программ регионы будут ежегодно получать из федерального бюджета миллиард рублей до 2024 года, по результатам реализации программ будет рассмотрена возможность их продления до 2027 года и дополнительное увеличение финансирования до 5 миллиардов рублей. Оценка эффективности исполнения планов будет осуществляться по количеству созданных рабочих мест и успешно завершенных инвестпроектов.

Как сообщает министерство, индивидуальная программа развития Карелии будет направлена на развитие авиационного транспорта, сети дорог, инфраструктуры и доступности железнодорожного и водного транспорта, реализацию крупных инвестпроектов в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств, а также на создание условий для развития туризма и сельского хозяйства.

Программа Алтая будет направлена на развитие туризма, глубокую переработку продукции сельского хозяйства, биофармацевтику, лесную отрасль, жилищное строительство, развитие экспортного потенциала. Также программа будет охватывать вопросы повышения доступности дошкольного образования, повышения качества услуг в сфере здравоохранения и культуры.

Программа Тывы будет направлена на преодоление инфраструктурных ограничений, развития железнодорожного сообщения, модернизацию автомобильных международных пунктов пропуска, сети экспортноориентированных дорог, повышения надежности энергосистемы региона, развитие туризма, создание предприятий по производству строительных материалов, а также развитие переработки в сфере АПК.