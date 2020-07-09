МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Независимый топливный союз (НТС) считает, что для улучшения ситуации на топливном рынке РФ необходимо увеличить нормативы обязательных продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке, снять запрет на импорт и приостановить действие демпфера, говорится в сообщении союза.

Как отмечает НТС, в настоящее время наблюдается резкий рост цен на топливо в оптовом и мелкооптовом сегментах. Так, с начала мая по конец июня мелкооптовые цены на АИ-92 в среднем по России выросли на 17,23%, на АИ-95 — на 21,89%, на дизельное топливо — на 9,62%. Средняя маржинальность продаж российских АЗС на сегодняшний день по АИ-92 составляет 1,56 рубля за литр (3,65%), по АИ-95 — 1,08 рубля за литр (2,32%), по дизтопливу — 3,20 рубля за литр (6,66%). В то же время, основным выгодополучателем от продаж бензина было и остается государство: по оценке ФАС, налоги в цене каждого проданного литра топлива составляют порядка 55%, отмечает НТС.

"Дальнейший рост стоимости нефтепродуктов в мелком опте и сокращение маржинальности грозят топливным кризисом, подобным тому, с которым Россия столкнулась весной и осенью 2018 года", — подчеркивается в сообщении.

Независимый топливный союз полагает, что главными причинами роста стали корректировка в начале мая совместного приказа ФАС и Минэнерго в сторону временного снижения (до 30 июня) в 2 раза нормативов биржевых продаж нефтепродуктов: бензина с 10% до 5%, дизтоплива — с 6% до 3%, авиатоплива — с 10% до 5%, мазута — с 2% до 1%, СУГ — с 5% до 2,5% (от объема производства), а также решение регуляторов о запрете на импорта нефтепродуктов, что привело к существенному снижению предложения топлива внутри страны.

"В условиях высокого сезона и отмены коронавирусных ограничений неизбежный рост спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке столкнулся с чисто "нормативным" сокращением объемов. Прямо сейчас для рынка критичны регуляторные факторы, которые определяют как доступные на внутреннем рынке объемы топлива, так и динамику оптовых и мелкооптовых цен. Но ситуацию можно улучшить значительно и сразу. Для этого необходимо увеличить нормативы обязательных продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке, снять запрет на импорт, а главное — приостановить действие демпфера", — считает президент НТС Павел Баженов, слова которого приводятся в сообщении.

Союз считает, что демпфер не выполняет своего предназначения. "Более того — именно демпфер выступил глобальной причиной текущего роста цен: ограничение предложения было обусловлено убытками, которые несла нефтепереработка вследствие отрицательных значений демпфера, начиная с февраля 2020 года", — считает НТС. В связи с этим союз не видит оснований для отказа от пересмотра параметров демпфирующего механизма.

По оценкам НТС, средние и крупные независимые сети АЗС, имеющие небольшой запас топлива, закупленного ранее, не смогут выдержать текущие ценовые условия более двух-трех месяцев без серьезных последствий для бизнеса; большинство независимых АЗС совсем не имеют запаса прочности и уже сейчас вынуждены закупать топливо на нефтебазах по текущим высоким ценам. При этом в цене для конечного потребителя эти изменения не отражаются ввиду отстаивания ФАС принципа "инфляция минус", де-факто регулирующего розничное ценообразование, заключается в сообщении.