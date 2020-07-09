ВАШИНГТОН, 9 июл /ПРАЙМ/. Биржи США падали в четверг на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, однако высокотехнологичный индекс NASDAQ продолжил рост на рекордно высоких показателях.

По состоянию на 23.00 мск, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,56% до 3152,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на на 0,53%, до 10547,59 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 1,38%, до 25706,71 пункта.

Число случаев коронавируса в США в среду оказалось рекордным, превысив 60 тысяч, в то время как число случаев за все время превысило 3 миллиона. Более 130 тысяч пациентов умерли. Долговременная динамика бирж остается положительной — S&P 500 вырос более чем на 40% с минимумов в марте, хотя и остается ниже февральского исторического максимума.