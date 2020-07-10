МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Новый механизм налогообложения, который готовят власти РФ, поддержит малый бизнес в условиях пандемии коронавируса и будет помогать предпринимателям в будущем при любом кризисе, рассказала РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.

Правительство РФ на заседании во вторник рассматривало поправки в законопроект о поддержке предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения (УСН). Это один из налоговых режимов для малого бизнеса, когда вместо налогов, уплачиваемых по общей системе налогообложения, можно выбрать один: 6% со всего полученного предпринимателем дохода, или 15% — когда объектом налогообложения являются "доходы минус расходы".

Данные поправки уточняют и подтверждают право налогоплательщика на переход с повышенных ставок УСН на стандартные — более низкие, если у предпринимателя снизились доходы или численность сотрудников. "Причем эти изменения не только помогут тем компаниям, которые пострадали от пандемии и потеряли в показателях, но и будут работать в долгосрочной перспективе – при любом кризисе малый бизнес сможет пользоваться этим механизмом, чтобы оптимизировать свою налоговую нагрузку", — объяснила Павлова.

Сейчас бизнес имеет право работать на УСН, если штат его сотрудников составляет менее 100 человек, а доход не превышает 150 миллионов рублей в год. Предприниматель, чей доход вышел за пределы 150 миллионов рублей или численность персонала превысила 100 человек, должен перейти на общую систему налогообложения.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект, который вводит переходный период для применения УСН для компаний, которые немного превысили установленные пороги. Так, если выручка составляет от 150 до 200 миллионов рублей, а численность сотрудников — от 100 до 130 человек, предприниматель все же остается на УСН, но ставки налога для него будут немного выше: 8% с дохода или 20% — по объекту "доходы минус расходы".

При этом, если ситуация для бизнеса ухудшится и показатели предпринимателя снизятся до прежнего уровня, предложенные правительством поправки позволят ему вновь вернуться к "упрощенке" по ставкам 6 и 15%, пояснила эксперт. "Данная мера позволит сократить налоговые обязательства компаний малого бизнеса в условиях общего снижения объемов реализации из-за падения потребительского спроса. Кроме того, поправки позволят в автоматическом режиме вернуться к прежним условиям налогообложения по спецрежиму без необходимости представления дополнительной документации", — рассказала Павлова.

Рабочая группа комиссии Госдумы по вопросам поддержки МСП в пятницу рассмотрит эти поправки с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова, а также представителей Федеральной налоговой службы, Торгово-промышленной палаты, Корпорации МСП и экспертов.