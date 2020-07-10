БРЯНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, оценивается в 41,7 миллиона тонн, пшеницы — в 33,2 миллиона тонн, однако эти данные предварительные, и поставки зерна могут превысить 43 миллиона тонн, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Согласно актуальным данным ФТС, в 2019-2020 сельхозгоду объем поставок зерна на внешние рынки составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Необходимо учитывать, что эти цифры не окончательные и будут корректироваться по мере подачи экспортерами уточняющих сведений по ранее поданным неполным декларациям", — сказал Патрушев журналистам в ходе Всероссийского дня поля-2020.

"Кроме того, в данной статистике не учтены результаты взаимной торговли со странами ЕАЭС в мае и июне. По нашим оценкам, экспорт зерновых в прошедшем сезоне составит не менее 43 миллиона тонн", — добавил он.

По словам Патрушева, серьезных опасений за урожай зерна в России в 2020 году нет, Минсельхоз РФ ожидает его на уровне 122,5 миллиона тонн, а сбор пшеницы может достигнуть 75 миллионов тонн.

"В ряде регионов в настоящее время мы наблюдаем неблагоприятные погодные условия, в отдельных районах введен режим ЧС в связи с засухой. Минсельхоз держит эту ситуацию на постоянном контроле и находится в плотном взаимодействии с руководством субъектов. Вместе с тем серьезных опасений относительно валового сбора у нас нет, так как ожидается высокий урожай в целом ряде других регионов, в частности в Черноземье и Поволжье, где погода благоприятна", — сказал Патрушев.

"Итоги весенней кампании и текущее состояние посевов позволяют нам прогнозировать достаточно высокий урожай зерна в этом году — порядка 122,5 миллиона тонн, в том числе до 75 миллионов тонн пшеницы", — добавил министр.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в России в 2020 году может составить чуть более 1% к прошлому году, заявил также Патрушев.

"Ожидаем, что индекс производства сельскохозяйственной продукции составит в этом году чуть больше 101%, продукции пищевой промышленности — на уровне 103,3%, напитков — 103%. По предварительной оценке, общий темп роста производства продукции АПК может составить порядка 102% к уровню 2019 года", — сказал министр.

Объем стабилизационного фонда зерна, создание которого обсуждается в России, может составить 2,5-3,5 миллиона тонн, закупки в него начнутся не раньше следующего сезона и будут поэтапными, заявил Патрушев.

"По предварительным оценкам, размер фонда может составить порядка 2,5-3,5 миллиона тонн. При этом планируется, что закупки зерна начнутся не раньше следующего сезона и будут носить не единовременный, а поэтапный характер, чтобы исключить негативное влияние на рынок", — сказал он.