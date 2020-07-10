МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Никакой второй волны коронавируса в Москве в ближайшее время не ожидается, у горожан выработался коллективный иммунитет, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

"Прогнозы — вещь неблагодарная, и очень много разных прогнозов, и такое ощущение, что вирусологи соревнуются в этих прогнозах. Они говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора, вижу, что мы все-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается", — заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

Мэр добавил, что в Москве выработался коллективный иммунитет, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений.

По словам мэра, Москва уверенно двигается в сторону выхода из пандемии, хотя какие-то угрозы остаются.

"Все эти дни, эти недели мы видим, как снижается заболеваемость… Мы уверенно двигаемся в сторону выхода из пандемии, хотя, конечно, какие-то определенные угрозы сохраняются", — сказал Собянин.