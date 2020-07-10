МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Исполнение расходов бюджета РФ на национальные проекты за первое полугодие составило 35,1% от плана на 2020 год, самый низкий уровень у "Цифровой экономики" — 10,5%, следует из данных Счетной палаты.

"За шесть месяцев 2020 года расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составили 757,5 миллиарда рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,156 триллиона рублей", — говорится в сообщении ведомства.

При этом лидером стал нацпроект "Здравоохранение" — расходы по этому направлению исполнены на 55,1%. В тройке также "Наука" (47,6%) и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (47,3%).

Далее идут "Жилье и городская среда" (42,8%), "Культура" (35,6%), "Демография" (35,3%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (32,2%), "Образование" (28,4%), "Производительность труда и поддержка занятости" (28,3%) и "Безопасные и качественные дороги" (26,5%).

"Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам "Цифровая экономика" (10,5%), "Международная кооперация и экспорт" (14,8%) и "Экология" (21,8%)", — добавляет Счетная палата.