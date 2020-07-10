МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Около 70 российских регионов выполняют в срок или с опережением плановые показатели 2019 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как отметил вице-премьер, темпы дорожного строительства в стране возросли по сравнению с прошлым годом, в рамках нацпроекта в стране приведено в нормативное состояние уже порядка 6,5 тысячи километров дорог. В текущем году, отметил он, поставлена задача ускорить эту работу.

"На сегодняшний день 69 регионов страны выполняют или перевыполняют плановые показатели этого года. Мы ставим задачу выполнить план нацпроекта за четыре года вместо оставшихся пяти, поэтому готовы дополнительно финансировать дорожное строительство в тех регионах, которые возьмут на себя повышенные обязательства", — приводит слова Хуснуллина его пресс-служба.

Зампред правительства также отметил, что темпы дорожных работ в большинстве регионов соответствуют или превосходят показатели прошлого года, а цели на 2020 год по протяженности восстановленных дорог планируется перевыполнить.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести в эксплуатацию трассу "Москва — Казань" уже в 2024 году, а также проработать ее продление до Екатеринбурга к 2030 году.