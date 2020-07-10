МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в первом полугодии 2020 года снизилось в 1,9 раза в годовом выражении и составило 46,3 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

Годом ранее профицит составлял 86,4 миллиарда долларов.

Ранее ФТС сообщала, что положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-мае текущего года снизилось на 40,4%, или на 32,3 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 47,7 миллиарда долларов.

Положительное сальдо внешней торговли РФ в мае снизилось в 3,4 раза в годовом выражении и составило 3,673 миллиарда долларов против 12,464 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

Объем экспорта в мае снизился в годовом выражении на 35,4%, до 20,878 миллиарда долларов, импорт сократился на 13,5%, до 17,225 миллиарда.