МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2020 года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28,9 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора в первой половине текущего года возросло до 28,9 млрд долларов США против 23,3 млрд долларов США в январе-июне 2019 года. В структуре чистого кредитования остального мира ключевую роль сыграло сокращение иностранных обязательств банков, кроме того, сохранилось на сопоставимом уровне влияние на динамику показателя операций прочих секторов по размещению средств за рубежом", — говорится в сообщении регулятора.