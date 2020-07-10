БРЯНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ внес в правительство законопроект о продукции с улучшенными экологическими характеристиками, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Сейчас мы активно работаем над выстраиванием "инфраструктуры доверия" к российской продукции с улучшенными экологическими характеристиками и закладываем нормативно-правовой фундамент нового для России рынка. Минсельхозом уже внесен в правительство соответствующий проект закона, который, мы предполагаем, может вступить в силу с 1 января 2021 года", — сказал Патрушев в ходе Всероссийского дня поля.

Комментируя вопросы развития производства в РФ органических продуктов, он отметил, что на данный момент в единый государственный реестр производителей органической продукции, который ведет министерство, внесена информация о 28 производителях органики. "Несмотря на определенные сложности с сертификацией, вызванные пандемией, этот процесс продолжается", — добавил министр.

"Кроме того, мы будем развивать рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными экологическими характеристиками, так называемый "зеленый стандарт", — указал Патрушев.

Глава Минсельхоза также рассказал о работе над законопроектом о семеноводстве. Он отметил, что принятие федерального закона позволит структурировать рынок семян, что в свою очередь будет способствовать честному и открытому обороту семенного материала на рынке.

"Мы провели ряд обсуждений законопроекта с представителями отраслевого сообщества и федеральных органов исполнительной власти, по итогам которых приняли решение об исключении положений, связанных с лицензированием и сертификацией семян. После вступления в силу закона информация о производителях семян будет внесена в федеральную государственную информационную систему в сфере семеноводства", — сказал министр.