МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Прямые иностранные инвестиции в российские компании в январе-июне текущего года сократились до 4,2 миллиарда долларов с 15,4 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах ЦБ "Оценка платежного баланса Российской Федерации за второй квартал 2020 года".

Таким образом, объем прямых инвестиций нерезидентов в компании РФ в первом полугодии сократился в 3,7 раза.