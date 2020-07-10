МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Пиковая фаза негатива от пандемии коронавируса пройдена, ситуация постепенно нормализуется, а индекс финансового стресса ACRA FSI составил в пятницу 0,7 пункта, сообщило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА.

Индекс финансового стресса оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать "повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса", уточняли ранее в АКРА.

"Индекс финансового стресса для России вернулся к докризисным значениям. После периода с середины марта по конец апреля, когда значения индекса финансового стресса (ACRA FSI) превышали критическую отметку 2,5 пункта, в течение мая и июня составляющие его показатели стабилизировались", — говорится в сообщении АКРА.

"Среднее значение за прошедшие два месяца было равно 1,5 пункта, а 10 июля составило 0,7 пункта, что стало свидетельством прохождения пиковой фазы негативного влияния первой волны пандемии коронавируса на финансовые рынки и постепенной нормализации ситуации", — отметили в агентстве.

Таким образом, при сопоставлении с кризисами 2008-2009 и 2014-2015 годов в текущем году период, когда индекс превышал критическую отметку, оказался наименьшим: полтора месяца против шести и трех месяцев соответственно, указали экономисты.