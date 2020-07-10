МИНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил своим указом соглашение с ЕБРР о кредите на 259 миллионов евро для реконструкции республиканских мостов и участка автодороги М-3 Минск-Витебск, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил кредитное соглашение "Республиканские мосты и реконструкция автодороги М-3" между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития", — отмечается в сообщении со ссылкой на подписанный соответствующий указ.

Согласно сообщению, средства займа в сумме 259 миллионов евро будут предоставлены предприятию "Минскавтодор-Центр" для реализации предусмотренных соглашением мероприятий.

В пресс-службе отметили, что правительству поручено обеспечивать в установленные сроки погашение и обслуживание займа ЕБРР за счет средств республиканского бюджета, министерству транспорта и коммуникаций – контролировать выполнение предусмотренных кредитным соглашением мероприятий и целевое использование средств.

В декабре ЕБРР сообщал, что предоставит Белоруссии кредит в 259 миллионов евро на модернизацию транспортной инфраструктуры. Пакет включает в себя кредит в размере 126 миллионов евро на модернизацию 12 мостов в Белоруссии и транш в размере 133 миллионов евро для модернизации трассы M-3, соединяющей столицу страны Минск с Витебском. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.

С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 миллиарда евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны. В 2019 году банк установил новый рекорд в своей деятельности в Белоруссии, инвестировав 390 миллионов евро.