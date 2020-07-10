МОСКВА, 10 июля — Dow Jones. В США отмечается повсеместное падение цен, которое отражает слабость спроса, которая сохраняется даже после того, как карантинные ограничения в стране были по большей части сняты.

Согласно опубликованным в пятницу данным Министерства труда, индекс конечного спроса (PPI), отражающий оптовые цены, в июне с коррекцией на сезонные колебания снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как опрошенные FactSet экономисты ожидали роста на 0,1%. В мае индекс подскочил на 0,4%, поскольку компании начали возобновлять работу после ослабления карантинных мер, действовавших в апреле и вызвавших падение темпов инфляции до исторических минимумов.

Июньское падение индекса в значительной степени было обусловлено снижением цен на услуги в сфере транспорта, складской деятельности и торговли. Цены на продукты питания тоже отметились снижением. Без учета волатильных цен на продукты питания (-5,2 м/м), энергоносители (+7,7 м/м) и услуги в сфере торговли (-1,8 м/м), индекс PPI в прошлом месяце показал рост на 0,3%.

В Министерстве труда отметили, что июньское падение цен на услуги, составившее 80%, было во многом вызвано снижением цен в оптовой торговле автомобилями и продукцией машиностроения, однако данное явление наблюдалось и в других областях, в частности, стоматологии, торговле одеждой и ювелирными изделиями, что нивелировало рост цен на энергоносители и медицинскую помощь.

Июньский индекс PPI подтверждает, что ускорения инфляции опасаться не стоит, заявили в Oxford Economics. "Ценовое давление в экономке остается крайне сдержанным, что является аргументом в пользу крайне мягкой риторики Федеральной резервной системы (относительно денежно-кредитной политики)", — сообщили в компании, ссылаясь на слова центрального банка о том, что он не будет даже думать о повышении процентных ставок как минимум до 2023 года.

Некоторые экономисты предупреждают, что данные, на основе которых рассчитывается индекс PPI, подвержены колебаниям, поэтому индикатор может с легкостью восстановиться в следующем месяце. При этом инвесторы, судя по всему, расценили слабые данные по инфляции как признак того, что экстраординарные меры денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования пока не привели к ускорению роста цен, а значит не помешают ФРС продолжать поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США подскочили после выхода отчета Министерства труда, тогда как сами индексы открылись без особых изменений.

Во вторник будут опубликованы июньские данные по потребительским ценам в США. Экономисты ожидают, что рассчитываемый Министерством труда индекс потребительских цен (CPI) в мае покажет рост на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а базовый индекс CPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырастет лишь на 0,1%.

Введенные из-за коронавируса карантинные ограничения и ожидаемые низкие темпы роста ВВП затруднят устойчивое ускорение инфляции, сказала Нэнси Лазар из Cornerstone Macro. В краткосрочной перспективе экономика, скорее всего, столкнется с дефляцией, а не с инфляцией, добавила она.

— Автор Lisa Beilfuss, lisa.beilfuss@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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