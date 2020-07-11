КИЕВ, 11 июл — ПРАЙМ. Импорт газа на Украину из ЕС достиг 70 миллионов кубометров в сутки, это рекордный показатель с 2014 года, когда страна еще импортировала газ из РФ, сообщил в субботу глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Импорт газа из ЕС достиг 70 миллионов кубометров сутки. Это рекорд с 2014 года, когда еще производился импорт из РФ", — написал он в Facebook.

По его словам, такой значительный рост мощностей импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса.

"Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 миллионов кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 миллионов кубометров в сутки", — отметил он.

Макогон уточнил, что большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземные хранилища газа. "Если еще два года назад основную часть газа закачивал "Нафтогаз", то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании. А это дополнительный значительный доход в бюджет Украины", — добавил глава компании.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что Украина на 24% нарастила импорт газа в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.