МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российская экономика сейчас оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без проведения достаточных структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в субботу с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).

Кудрин отметил, что, поскольку России придется в ближайшие годы быстро уходить от нефтяной структуры экономики, ей необходимы существенно более значимые вложения в человеческий капитал: госрасходы на науку и образование, по его словам, надо увеличить на 1% ВВП, и еще на такой же объем — расходы на здравоохранение.

Кроме того, по его мнению, требуется реформа государственного сектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов.

"Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое", — заявил Кудрин.

"Непроведение достаточных структурных институциональных реформ стало основой торможения (экономики — ред.)", — считает глава Счетной палаты.

"Если сбудется официальный прогноз этого года, и спад экономики составит около 5% ВВП, то за эти последние 10 лет, включая последний год, средний рост нашей экономики будет всего 1% ВВП. Это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли", — сказал Кудрин.

По его словам, начиная с 90-х годов XX века экономика РФ выросла всего на 30% — по мировым меркам это очень мало. "Россия, конечно, может расти и на 3-5% (в год — ред.)", — уверен он.