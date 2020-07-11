МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Максимально возможная доля облигаций российских компаний в расширенном инвестиционном портфеле государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ увеличена с 40% до 60%, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в инвестиционную декларацию расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании.

"Увеличение максимальной доли вложений ГУК ВЭБ.РФ в облигации российских компаний расширяет возможности инвестирования средств будущих пенсий с привлекательным уровнем доходности (с премией к уровню ОФЗ) при минимальном риске. При этом средства 39 миллионов "молчунов" — клиентов ПФР — работают на развитие реальной экономики страны", — сообщили РИА Новости в пресс- службе ВЭБ.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.