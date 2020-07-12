МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Бубонная чума из Китая и Монголии пока не грозит очередной пандемией, а локдаун если и будет, то локальный, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Экономика пока не реагирует на новости о заболевании – это возможно лишь в случае повторного введения ограничений.

На уходящей неделе общественность переполошила новость о том, что несколько случаев бубонной чумы было зафиксировано в китайском регионе Внутренняя Монголия и на западе Монголии, на границе с республикой Алтай. Власти КНР и Монголии заверили, что делают все возможное для недопущения вспышки заболевания, а в России сообщили, что серьезных угроз распространения чумы в нашей стране нет, поскольку все перемещения людей через границы практически остановлены.

ВОЗ заявила, что не считает выявленные случаи бубонной чумы опасными, а данная форма поддается лечению. Однако на фоне ситуации с распространением нового коронавируса возникают опасения – а не грозит ли нам новая пандемия? Ведь в Covid-19 поначалу тоже не видели ничего страшного, однако по факту он обернулся сотнями тысяч жертв, беспрецедентной блокадой всей мировой экономики и обвалом ВВП даже развитых государств.

"ЧЕРНОЙ СМЕРТИ" НЕ БУДЕТ

По мнению экспертов, оснований для такой паники нет. Это классическая природно-очаговая инфекция, поэтому она по своей сути локальна, рассказал директор по качеству компании "Добролов" (ООО "Кафедра дезинфекционного дела") Николай Дубинин.

"В ХХ веке были созданы современные антибиотики, которые делают невозможным масштабное распространение бактериальной инфекции, будущее – за эпидемиями вирусной этиологии. Все заболевания, которые распространяются вспышками, относятся к природно-очаговым инфекциям. Это значит, что они существуют в природе в природных очагах. Пример коронавируса — среди летучих мышей", — пояснил он.

С этой точки зрения опасны также клещи-переносчики и лесные грызуны — резервуарные хозяева. Поэтому чума окончательно не побеждена — в природе существуют ее природные очаги. Для их исследования с советских времен существует система противочумных станций. Очаги невозможно уничтожить, но необходимо изучать и контролировать, пояснил эксперт.

Данная вспышка чумы далеко не первая – годом ранее нечто подобное произошло в Монголии, когда констатировали смерть супружеской пары, которая употребила в пищу сурка. В данном регионе бывают случаи употребления в пищу сырого мяса и внутренних органов этого животного – такие блюда есть в монгольской кухне. Тогда сразу началась массовая вакцинация, и вспышку локализовали, напомнил президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

По его словам, вспышки бубонной чумы – абсолютно нормальное явление, к примеру, для Африки, просто из-за ограниченного распространения интернета информация об этом до нас не доходит. Сейчас народ просто напуган ситуацией с пандемией Covid-19 и соответствующими аналогиями с эпидемией XIV века, когда чума буквально опустошила Европу.

"Однако сейчас не XIV век, и смертность от бубонной чумы снизилась с 90-95% до 5-10% за счет антибиотиков и других достижений медицины. В Монголии и Внутренней Монголии низкая плотность населения, да и история с Covid-19 повысила эпидемиологическую грамотность властей, поэтому риски новой "черной смерти" существенно преувеличены", — отметил он.

БЕЗ ГЛОБАЛЬНОГО КАРАНТИНА

Эксперты напоминают, что в отличие от Covid-19 воздушно-капельным путем чума не передается, поэтому говорить о массовом карантине не приходится.

Меры защиты от одного вируса смогут создать защиту уже от другой смертоносной бактерии. За период самоизоляции люди сократили до минимума поцелуи при встрече и рукопожатия, многие ходят в масках и перчатках – все это позволяет избежать проникновения бактерии. Поэтому мы ожидаем закрытия отдельных поселков в Монголии или жилых районов в городах Китая, но сценария с тотальной самоизоляцией, как в случае с Covid-19, не предвидится, считает Манкевич.

Введение карантина возможно в зависимости от течения вспышки - в КНР, в Монголии, даже в приграничных регионах России, считает Дубинин. Но это не перейдет в массовое явление. Успех в борьбе с данными инфекциями зависит не от карантина, а от изучения и контроля природных очагов.

"Скажу больше, на примере коронавируса мы увидели, что неизученный и бесконтрольный очаг инфекции может привести к непредсказуемым последствиям. Коронавирус мутировал — передался человеку и стал распространяться по всей планете", — указал он.

ИНДЕКСЫ ПОКА РАСТУТ

Как следствие, не стоит ждать и повторного глобального удара по экономике, сходятся во мнении эксперты. "Скорее всего, история носит локальный характер и никакого эффекта ни на китайскую экономику, ни на мировую иметь не будет. Надо сказать, что последние макроэкономические данные из Китая говорят об очень быстром восстановлении экономической активности в этой стране. Не думаю, что китайские власти снова будут останавливать экономику из-за периодически возникающих в разных районах вспышек разнообразных эпидемий", — говорит ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Манкевич напомнил, что ключевые китайские индексы не отреагировали на новости о вспышке: риски нового античумного локдауна минимальны, а эффект будет локальным. Коронакризис был вызван тем, что Covid-19 быстро распространяется, и против него нет вакцины. С бубонной чумой же человечество уже давно научилось справляться, поэтому массового появления чумных докторов в деревнях, городах и на фондовых рынках ждать не стоит, уверен он.

На китайском рынке продолжают превалировать "бычьи" настроения, согласен аналитик по международным рынкам компании General Invest Михаил Смирнов. Широкий индекс Shanghai Composite в рамках одной торговой сессии демонстрировал максимум роста с 2015 года. Причиной таких настроений могли стать фискальные и монетарные стимулы, принятые на волне пандемии, а также то, что китайский рынок получил поддержку от позитивной макростатистики

Кроме этого, участники рынка отмечают и повышенную активность retail-инвесторов. Последние, столкнувшись со снижением доходностей во многих инструментах, все чаще обращаются к рынку акций. К этому их, по мнению Смирнова, подталкивают и власти Китая, публикуя материалы о влиянии "бычьего" рынка на экономику.

"В то же время стоит помнить, что далеко не все ралли китайского рынка оказывались продолжительными или стабильными. При дальнейшем ухудшении эпидемиологической обстановки, в случае повторного введения ограничений на перемещение людей и деловую активность, китайские акции могут пострадать значительно", — добавил он. Тогда влияние на мировую экономику уже будет ощутимым.​