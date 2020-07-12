МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. После значительного подорожания акций Amazon Маккензи Безос стала богатейшей женщиной в США.

По данным Forbes, ее состояние за неделю выросло до $62,3 млрд. После развода с основателем компании Джеффом Безосом в 2019 году ей досталась часть акций крупнейшего интернет-ритейлера — четверть доли экс-мужа. На тот момент этот пакет оценивался в $36 млрд.

Таким образом, ей удалось занять первую строчку в Америке, подвинув дочь основателя Walmart Элис Уолтон. Теперь Безос уступает по размеру состояния лишь внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, которой принадлежит $64 млрд.