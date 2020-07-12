ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске.

Глава государства в субботу посещал госпиталь Walter Reed в пригороде Вашингтона, где проходят лечение в том числе военнослужащие, получившие ранения в зоне боевых действий. Трамп появился в маске тёмно-синего цвета. Сбоку на маске красовалась золотая президентская печать.

"Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок. Но всему свое время и место", — сказал журналистам Трамп.

Трамп в прошлом не носил маску на публичных мероприятиях, хотя размышлял на тему того, что будет выглядеть в маске хорошо — не хуже, чем герои вестернов.

Многие штаты США предписывают ношение масок в публичных местах на фоне эпидемии коронавируса.