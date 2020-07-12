МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата в сфере корпоративного управления, сообщает пресс-служба кабмина.

"Важнейшие положения корпоративного регулирования будут актуализированы с учётом запросов бизнес-сообщества. С этой целью председатель правительства Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления", — говорится в сообщении.

Так, в документ вошли мероприятия, направленные на совершенствование оценочной деятельности, корпоративных практик, работы специальных административных районов (САР) на островах Русский и Октябрьский, а также процедуры банкротства.

В частности, предлагается узаконить выпуск разных типов акций компаниями – резидентами САР и закрепить возможность "транзитной" смены юрисдикции. Планируется трансформировать процесс реорганизации хозяйственных обществ и выхода из ООО. Помимо этого, предусмотрено утверждение "реабилитационной" процедуры банкротства в отношении должников, чья платёжеспособность может восстановиться.

По каждому из направлений работы готовятся законопроекты. Часть нормативных актов будет утверждена к концу 2020 года.

Реализация "дорожной карты" сделает корпоративное законодательство более удобным и улучшит инвестиционный климат в России.