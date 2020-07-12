МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рыбохозяйственный комплекс — одна из ключевых отраслей российской экономики.

"Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Он обладает солидным промышленным и технологическим ресурсом, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, решении насущных социальных проблем", — говорится в поздравлении главы государства работников отрасли.

По его словам, здесь всегда трудились настоящие профессионалы, которые искренне любят своё дело, бережно, по-хозяйски рачительно относятся к нашим бесценным природным богатствам.

Он отметил, что в последние годы комплекс уверенно развивается, строятся и модернизируются перерабатывающие и рыборазводные заводы, обновляется рыболовный флот, создаются современные рабочие места. Путин также выразил уверенность, что успешное решение столь больших и востребованных временем задач будет содействовать укреплению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли, наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией.