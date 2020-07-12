ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин становится глубоким специалистом во время каждого кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во время кризиса он всегда становится глубоким специалистом", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Я все время предлагаю вернуться в 2008 год, когда по мере того, как были на грани осыпания различные отрасли экономики, будь то банковский сектор или еще что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли", — напомнил Песков.

Песков отметил, что в ситуации с коронавирусом Путин всегда ориентировался на мнение ученых, врачей и специалистов.

"Путин всегда ориентировался на мнение специалистов перед тем, как сформулировать свою точку зрения. И в основе его точки зрения именно научный подход, экспертный подход", — пояснил Песков, уточнив, что президент никогда не делает выводы по эмоциональным признакам.