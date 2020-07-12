МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Поспешное введение маркировки в коронакризис, при падающих доходах людей, без каких-либо перспектив улучшения экономической ситуации, приведут к дополнительному общественному недовольству, считает российский экономист Никита Кричевский.

"В последние дни, благодаря активной гражданской позиции основателя партии "Новые люди" Алексея Нечаева (владельца парфюмерной марки Faberlic) возобновилась дискуссия о вредности введения маркировки на продукцию в условиях продолжающейся пандемии", — написал Кричевский в Facebook.

"Причем, самому Нечаеву маркировка еще как выгодна, поскольку позволяет расчистить рынок от контрафакта. Но нам, потребителям, по мнению Нечаева, светит дополнительный налог в 3-5, а то и в 10%", — отмечает Кричевский.

По мнению экономиста, в продуктовом секторе маркировка нужна, но в непродовольственном секторе риск нарваться на подделку остается практически неизменным, так как львиная доля контрафакта идет через интернет и рынки.

Сам Нечаев считает, что на обязательную цифровую маркировку товаров нужно объявить мораторий до конца 2020 года. Он объясняет это тем, что система официальной цифровой маркировки товаров — это дополнительное бремя не только для бизнеса, но и прежде всего для простых людей, особенно в период кризиса, связанного с пандемией.