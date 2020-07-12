ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — ПРАЙМ. Введение странами санкций друг против друга отражается в конечном итоге и на России, однако у страны есть сильный потенциал внутреннего роста, заявил Владимир Путин.

Говоря в интервью на телеканале "Россия 1" о вводимых Вашингтоном в отношении ряда стран, в том числе и РФ, ограничениях, он высказал уверенность, что противостояние на международной арене будет продолжаться.

По его словам, "это связано с нежеланием некоторых стран мириться с тем, что появляются или уже появились эффективные глобальные конкуренты".

"И различного варианта ограничения — будь то тарифные ограничения, финансовые ограничения, технологические ограничения или просто тупое введение санкций — оно так или иначе будет продолжаться с целью сдерживания развития потенциальных конкурентов для тех стран, которые считают себя мировыми лидерами и хотят в таком качестве сохраниться. Это противостояние, борьба будет сохраняться, безусловно. Это будет отражаться и на нас, но, уверен, не кардинальным образом. Почему? Потому что у нас огромный потенциал внутреннего роста. И я надеюсь, что мы эту задачу решим", — заявил Путин.