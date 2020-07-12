ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — ПРАЙМ. Руководству России еще предстоит проанализировать опыт прохождения нынешнего кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Еще предстоит руководству страны проанализировать опыт прохождения вот этого кризисного времени, тем более, что в экономическом плане еще не все позади. Нас ждут трудности впереди — это очевидно, мы смотрим на глобальные масштабы", — сказал Песков в интервью на канале "Россия 1".

Он также отметил, что вся структура руководства страны сработала в этот период как слаженный механизм.

"Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями. Это мы можем сказать однозначно", — добавил Песков.