МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ по итогам проверки исполнения в 2019 году бюджета в сфере природопользования и мониторинга окружающей среды выявила ряд нарушений, говорится в сообщении ведомства.

Так, Росгидромет неэффективно использовал 1,2 миллиона рублей, направив их на оплату юридических услуг, при том, что юридическим сопровождением деятельности в службе занимается управление делопроизводства, правового обеспечения и кадров. Кроме того, чтобы получить эти юридические услуги, Росгидромет за короткий срок провел 10 одинаковых закупок у единственного поставщика. По данным фактам Счетная палата подготовила письмо в ФАС.

В части Росприроднадзора отмечено, что ведомство потратило 142 миллиона рублей на модернизацию единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров без внесения изменений в правила ее создания. Это создает риски того, что результаты выполненных работ не будут соответствовать требованиям нормативных документов.

Ведомство также указывает, что Росгидромет из-за сокращения бюджетных ассигнований на закупку оборудования и неукомплектованности штата не достиг в 2019 году плановых значений по трем из 22 показателей госпрограммы "Охрана окружающей среды".

"Недостигнутые показатели характеризуют достоверность и объективность информации о состоянии окружающей среды, в том числе на Байкальской природной территории. Недостижение плановых значений этих показателей создает риски принятия недостаточно обоснованных управленческих решений в сфере охраны окружающей среды, от состояния которой зависит здоровье граждан нашей страны", — приводятся слова аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Росприроднадзор, в свою очередь, не смог довести до запланированного показателя доходы по экологическому сбору. "Как и в предыдущие годы, доходы от экологического сбора не превысили 3 миллиарда рублей. В 2019 году они поступили в сумме 2,47 миллиарда рублей. Мы видим недовыполнение на 12%. При этом экологический сбор — один из основных источников финансирования реализуемой сейчас реформы обращения с твердыми коммунальными отходами", — отметил аудитор.

По мнению Счетной палаты, причины такого "хронического" недовыполнения плана по этому виду доходов связаны с недостатками информационной системы учета отходов от использования товаров. В ней нет полного перечня тех организаций, которые должны выступать в качестве плательщиков экологического сбора.