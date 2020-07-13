МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник совещание по национальным проектам, в нем примут участие члены правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Планируется на понедельник", — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет мероприятие.

На прошлой неделе Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив сообщил, что в ближайшее время с правительством обсудит реализацию нацпроектов.

Президент ранее говорил о том, что в национальные проекты будут вноситься корректировки.

В начале июня глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину максимально оперативно подготовить уточнения по реализации национальных проектов в связи с пандемией. Он подчеркнул, что экстраординарная ситуация, связанная с пандемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процессы их реализации.

Мишустина тогда сообщил, что следующий бюджетный цикл можно будет начать уже с оптимизированными показателями.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что финансирование нацпроектов в следующие два года может сократиться в общей сложности на 140 миллиардов рублей по сравнению с последними поправками в федеральный бюджет на 2020-2022 годы.

По данным Счетной палаты, исполнение расходов бюджета РФ на национальные проекты за первое полугодие составило 35,1% от плана на 2020 год.

"За шесть месяцев 2020 года расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составили 757,5 миллиарда рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,156 триллиона рублей", — отмечается в сообщении ведомства.

При этом лидером стал нацпроект "Здравоохранение" — расходы по этому направлению исполнены на 55,1%. В тройке также "Наука" (47,6%) и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (47,3%).

Далее идут "Жилье и городская среда" (42,8%), "Культура" (35,6%), "Демография" (35,3%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (32,2%), "Образование" (28,4%), "Производительность труда и поддержка занятости" (28,3%) и "Безопасные и качественные дороги" (26,5%).

Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам "Цифровая экономика" (10,5%), "Международная кооперация и экспорт" (14,8%) и "Экология" (21,8%)".

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин ранее высказывал мнение, что власти при уточнении параметров нацпроектов увеличат финансирование здравоохранения, и эта сфера будет приоритетной для правительства в ближайшие четыре года.

По данным контрольного ведомства, государственная программа гарантий по бесплатному обеспечению медицинскими услугами граждан сейчас недофинансирована. Конкретную сумму недофинансирования, по словам Кудрина, аудиторы объявят в этом году.

Кроме того, Кудрин считает необходимым улучшить обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных.