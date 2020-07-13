МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. "Северсталь" в первом полугодии 2020 года сократила выпуск стали относительно аналогичного периода прошлого года на 7%, до 5,657 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Негативную динамику в компании связывают с продажей сортового завода в Балаково в 2019 году. Производство чугуна увеличилось на 2%, до 4,741 миллиона тонн в результате сокращения планового времени краткосрочных ремонтов и повышения энергоэффективности. Консолидированные продажи стальной продукции уменьшились на 7%, до 5,3 миллиона тонн. Средние цены реализации стальной продукции сократились на 9-23%, в зависимости от категории продукта, следуя за мировыми трендами.

Во втором квартале 2020 года выпуск стали снизился относительно предыдущего квартала на 2%, до 2,807 миллиона тонн из-за сокращения объемов производства чугуна, выпуск чугуна уменьшился на 3%, до 2,331 миллиона тонн в связи с краткосрочными ремонтными работами на доменных печах N1, N4, N5.

Консолидированные продажи стальной продукции во втором квартале сократились в квартальном исчислении на 7%, до 2,551 миллиона тонн из-за снижения объемов производства стали и возросшей доли экспортных продаж с более длительным сроком реализации. Доля экспортных продаж составила 44% против 45% кварталом ранее. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 43% против 42% кварталом ранее, что было в том числе обусловлено ростом продаж листа с полимерным покрытием и снижением продаж полуфабрикатов и горячекатаного листа.

При этом объем реализации полуфабрикатов упал на 48% и составил 100 тысяч тонн, проката — уменьшился на 4%, до 2,084 миллиона тонн. Поставки угля (без учета продаж внутри компании) снизились на 4%, до 370 тысяч тонн, железорудного сырья — сократились на 9%, до 1,511 миллиона тонн.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% — до 11,847 миллиона тонн.