МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Rating подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Италии на уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Таким образом, агентство подтвердило рейтинг на отметке, до которой он был понижен в апреле. "Влияние пандемии COVID-19 на экономику Италии и состояние бюджета государства стало ключевым фактором снижения РДЭ до "ВВВ-" с "ВВВ" 28 апреля 2020 года. Последний прогноз Fitch предполагает сокращение экономики страны на 9,5% в 2020 году, за которым последует восстановление с ростом на 4,4% в 2021 году и на 2,1% в 2022 году. Очень высокий государственный долг и структурно слабый экономический рост будут оказывать давление на рейтинг", — поясняет агентство.

Агентство прогнозирует, что дефицит бюджета Италии превысит 10% ВВП в 2020 году и останется выше 6% в 2021 году. Базовый прогноз Fitch по соотношению госдолга к ВВП Италии предполагает, что показатель достигнет 160% ВВП в конце 2020 года против ожидавшихся в апреле 156% и будет оставаться в целом стабильным до 2024 года.

Fitch полагает, что пандемия COVID-19 нанесла сильный урон экономике Италии. "Меры по сдерживанию распространения пандемии привели к сокращению ВВП в первом квартале на 5,3% в квартальном исчислении, что стало самым сильным среди стран еврозоны, и это был уже второй квартал спада, поскольку ВВП страны в четвертом квартале снизился на 0,2%. Во втором квартале мы ждем еще более резкого сокращения ВВП, чем в первом, но ожидается, что во втором полугодии рост экономики в квартальном исчислении станет положительным", — добавляет агентство.

В то же время Fitch не исключает положительных рейтинговых действий в отношении Италии, например, в случае реализации среднесрочной стратегии бюджетной консолидации, которая поддержит снижение соотношения госдолга к ВВП Италии.