МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в июне, по предварительной оценке, составил 6,3%, заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"В июне, сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень безработицы составит 6,3%", — сказал он.

Согласно данным Росстата, безработица в России в мае выросла до 6,1% после 5,8% в апреле, в том числе количество официальных безработных составило 2,1 миллиона человек.

Число занятых в малом и среднем предпринимательстве должно восстановиться до 20 миллионов человек к концу 2021 года, а в перспективе — достигнуть 25 миллионов, сообщил Белоусов. "Мы рассчитываем, что к концу 2021 года в соответствии с общенациональным планом численность МСП восстановится примерно до 20 миллионов человек, а в перспективе мы ставим себе ориентир 25 миллионов человек. Для нашей страны это является приемлемым и на самом деле достижимым показателем", — сказал он.