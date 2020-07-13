МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Общенациональный план восстановления экономики РФ после COVID-19 является переходным шагом от антикризисных мер к развитию экономики России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Общенациональный план — это по сути переходный документ от антикризисных мер к развитию. В нем уже содержится часть общественно значимых результатов национальных проектов, а также траектория движения к основным показателям достижения ключевых национальных целей в ближайшие годы", — сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что потребуется дополнительное планирование и изменение различных стратегических документов.