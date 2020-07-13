МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии отраслей экономики, отметил, что если власти страны будут сидеть на одном месте ровно, то "болото вокруг будет хлюпать".

В понедельник глава государства проводит по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем, болото вокруг нас будет хлюпать, не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях", — сказал Путин, подводя итоги заседания.

"Нужно двигаться здесь активнее. Активнее, активнее и еще раз активнее", — добавил он.

Президент добавил, что знает, что определенные планы у правительства есть, они должны быть реализованы и нужно выстраивать новые горизонты работы по этому направлению.