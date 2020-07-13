МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин дал поручение кабинету министров и Госсовету в течение трех месяцев скорректировать национальные проекты с учетом текущих реалий, а также цели национального развития России до 2030 года. Помимо этого глава государства попросил рабочие группы Госсовета подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы властей в регионах.

Напомним, что в понедельник, 13 июля, Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам РФ.

Завершая встречу, которая проходила в онлайн-формате, Путин поручил своей администрации вместе с правительством и профильными министерствами подготовить проект указа, которым будут закреплены цели национального развития Российской Федерации на период до 2030 года.

"Исходя из положений указа, прошу правительство при участии Госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты. Я сегодня понял, что есть предложения по этим корректировкам. Нужно исходить из реалий. Согласны с этим? Но чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которых мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех, но, разумеется, и для результатов нашей работы, для граждан, в конечном счете", —отметил президент.

Путин помимо этого попросил рабочие группы Госсовета "подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных команд, региональных властей".