Путин и Эрдоган обсудили возобновление туристических обменов при улучшении эпидситуации
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Президент России выразил признательность за готовность турецких партнеров оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20200713/831763907.html