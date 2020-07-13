МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Президент России выразил признательность за готовность турецких партнеров оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.