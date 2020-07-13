МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Первые 20 проектов общей стоимостью 900 миллиардов рублей будут запущены в 2020 году в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Весной в РФ был принят закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов. Также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Выступая в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Белоусов заявил, что одно из важнейших условий для устойчивого развития экономики РФ связано с активизацией инвестиций. По его словам, необходимо выйти на устойчивый рост капиталовложений на уровне не ниже 5-6% в среднем за год.

"Для решения данной задачи разработан целый набор инструментов. Отмечу один из них — это запуск проектов в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Уже в текущем году должны быть поддержаны первые 20 проектов общей стоимостью 900 миллиардов рублей. С выходом в 2022-2023 годах ежегодно на 150 проектов стоимостью по 2-3 триллиона рублей. Это реальные цифры, они проработаны с предпринимательским сообществом", — сказал Белоусов.

Он отметил, что правительству необходимо завершить все организационные работы для реализации механизма СЗПК. Белоусов выразил надежду, что это произойдет в сентябре.

Первый вице-премьер добавил, что дополнительно со следующего года будет развернута система поддержки региональных проектов, а также будут запущены новые финансовые инструменты поддержки инвестиций.

Ранее Белоусов говорил, что кабмин вернется к вопросу СЗПК осенью. Во время осенней сессии будет уточнен ряд параметров механизма.