МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с дефицитом в 955,881 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства.

В июне дефицит бюджета составил 682,179 миллиарда рублей.

Объем поступивших доходов за шесть месяцев достиг 9,091 триллиона рублей, что составляет 44,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 2,661 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 6,430 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 10,047 триллиона рублей, или 51,1% к общему утвержденному годовому объему и 45,8% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за шесть месяцев 5,364 триллиона рублей, или 40,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; Федеральная таможенная служба – 2,042 триллиона рублей, или 37,3% к прогнозным показателям на текущий год. Наибольший прирост доходов отмечается от других органов — они перечислили в казну 1,686 триллиона рублей, или 86,5% к годовому прогнозу.