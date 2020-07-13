МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Банк России имеет возможности для снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка при СФ.

"Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения (ставки – ред.)", — заявила она.

Банк России в июне снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Следующее заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике состоится 24 июля.