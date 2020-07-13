МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Он также заявил, что по устойчивости финансовой системы Россия находится на 120 месте в мире.

"Стабильность работы в финансовом секторе очень рискованная, много рисков. Один из факторов нашего низкого положения — доминирование крупных государственных институтов", — сказал Кудрин, выступая в Совете Федерации.