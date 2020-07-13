МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Никакой деноминации в России не рассматривается, с номиналами денежных купюр в стране всё в порядке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке всё и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем", — сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

После этого замминистра финансов Алексей Моисеев заявил: "Знаете, я кстати как председатель совета директоров "Гознака" хотел бы тоже подтвердить, что "Гознак" не печатает никакие другие банкноты, кроме тех, которые сейчас находятся в обращении".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает провокацией разговоры о возможной деноминации рубля.

"Считаю это абсолютной провокацией каких-то недобросовестных людей (заявления) о возможной деноминации рубля", — сказала сенатор в понедельник на заседании Совета по развитию финансового рынка.

Она подчеркнула, что сейчас этот вопрос активно обсуждается в обществе, соцсетях.

"Это очень тревожит людей, бизнес", — подчеркнула она.