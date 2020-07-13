МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Нарастание госдолга США грозит стать риском для доллара и валют развивающихся рынков, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Госдолг США только с начала года вырос со 108% до 123% ВВП. Для США это еще не является критическим, но если тенденция не будет существенно изменена, то это будет уже критическим и для доллара, и для мирового рынка", — сказал Кудрин, выступая в понедельник в Совете Федерации.

Он добавил, что при том уровне гарантий и стабильности рынка, который есть у развитых государств, они смело пошли в эти долги. "Но повторяю, если эта тенденция, будет продолжаться, то это новые риски в мире и для развивающихся рынков, потому что мы очень связаны с ними", — отметил глава СП РФ.

По словам Кудрина, на начало 2020 года совокупный мировой долг достиг 322% мирового ВВП и с 2008-2009 годов вырос на 40%.