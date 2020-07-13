МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Внешний долг РФ за первое полугодие текущего года сократился на 14,2 миллиарда долларов, или на 2,9%, и составил 477,2 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

"Накопленный объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2020 года, по оценке Банка России, составил 477,2 миллиарда долларов, сократившись с начала года на 14,2 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, на динамику показателя в значительной степени повлияли операции банковского сектора по сокращению задолженности перед нерезидентами. Заметным также было влияние валютной переоценки.