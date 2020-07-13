ЛОНДОН, 13 июл — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Банк Англии обеспокоен ростом числа безработных в Великобритании из-за последствий пандемии коронавируса, заявил глава регулятора Эндрю Бэйли, выступая с онлайн-лекцией для школьников.

По его словам, хотя экономика Великобритании начала восстановление, этот процесс займет длительное время, в том числе, на фоне большого числа сокращений рабочих мест из-за COVID-19.

"Мы видим, что экономика начала оживление из-за начавшегося снятия ограничений", — сказал он, добавив, что "впереди долгий путь", в том числе, из-за ситуации с рабочими местами.

Сотни тысяч британцев уже потеряли работу или оказались под риском сокращения из-за негативного влияния пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшими отраслями являются авиационная и туристическая сферы, гостиничный бизнес, розничная торговля и предприятия общественного питания, авиастроительная и автомобильная промышленность.