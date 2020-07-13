МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Наблюдательный совет АК "Алроса" вновь избрал своим председателем главу Минфина РФ Антона Силуанова, сообщила компания.

"По результатам состоявшегося в пятницу, 10 июля, заочного голосования членов наблюдательного совета "Алросы" председателем набсовета избран министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Также были избраны его заместители и определен состав профильных комитетов при набсовете", — говорится в сообщении.

Силуанов возглавляет наблюдательный совет "Алросы" с 2015 года. Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов вновь избраны первым заместителем и заместителем председателя набсовета соответственно.

Пост председателя комитета по стратегическому планированию сохранил за собой заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Как и в прошлом году, комитет по аудиту полностью сформирован из независимых директоров. Его возглавила член совета директоров золотодобывающей компании "Полюс" Мария Гордон. Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям избрана бывший министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В 2019 году "Алроса" увеличила добычу алмазов на 5%, до 38,5 миллиона карат, план 2020 года — 28-31 миллион карат.