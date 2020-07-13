МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Вадлентина Матвиенко поддерживает предложение "ОПОРы России" разрешить бизнесу приватизировать неиспользованное госимущество, которое находится у него на правах аренды.

На заседании Совета по развитию финрынка при Совете Федерации эту тему поднял вице-президент организации Андрей Шаров.

"Нужно неиспользованное федеральное имущество, принадлежащее государству, позволить приватизировать бизнесу, который арендует эти помещения", — сказал эксперт.

Он предложил создать совместно с банками такую программу "малой приватизации".

"Я полностью вас поддерживаю", — сказала в ответ Матвиенко.

Она напомнила, что ранее был принят закон, позволяющий малому и среднему бизнесу в первоочередном порядке выкупать помещения, которые они арендуют.

"Нужно идти дальше, но чего федеральному центру сидеть на имуществе, которое не нужно для управления государством. Отдайте его бизнесу под выкуп помещений", — отметила сенатор.

По мнению Матвиенко, это приведет к расширению класса собственников.

"Если нужен такой закон, поддержим", — сказала она.

"Тем более, что речь не идет о заводах-фабриках, это малая приватизация", — заключила спикер Совфеда.