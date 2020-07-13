МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в июне ускорилась до 4,02% с 3,98% в мае, сообщает Банк России.

"Оценка трендовой инфляции в июне 2020 года незначительно повысилась – до 4,02% с 3,98% в мае. Оценка, рассчитанная на более коротком 3-летнем временном интервале, понизилась по сравнению с маем на 0,09 процентного пункта, до 3,37%", — говорится в материалах регулятора.

Добавляется, что сезонно сглаженный рост цен в июне значительно снизился, до 3,0% с 3,6% в мае.

Регулятор отмечает, что оценки трендовой инфляции и сезонно сглаженного роста цен указывают на преобладание дезинфляционных тенденций, в значительной мере связанных с действием разовых факторов.