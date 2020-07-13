МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс доллара падает к евро и растет к иене, в то время как инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.03 мск курс евро к доллару рос до 1,1361 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1298 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,25 иены со 106,89 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,31%, до 96,35 пункта.

Инвесторы ожидают выхода на этой неделе ряда макроэкономических данных в США. "Основные события этой недели — показатели… по розничным продажам и числу заявок на пособие по безработице", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Western Union Business Solutions Джо Манимбо (Joe Manimbo).

Аналитики прогнозируют, что рост объема розничных продаж в США в июне в месячном выражении замедлился до 5% с 17,7% в мае. В то же время ожидается, что число заявок на пособие по безработице за неделю по 10 июля упало до 1,25 миллиона с 1,314 миллиона неделей ранее.

Кроме того, на текущей неделе будут опубликованы данные по инфляции в США в июне. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция ускорилась в отчетном месяце до 0,6% с 0,1% в мае.