МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Гендиректор группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, Максим Басов в июле приобрел 44 тысячи глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro Plc (головной компании группы), говорится в сообщении "Русагро".

"В результате транзакции его текущая доля в компании составила 7,5% (без учета казначейских акций)", — сообщает компания. Сейчас уставный капитал "Русагро" составляет 27,333 миллиона акций. Одна акция равна пяти GDR.

Цена закрытия торгов глобальными депозитарными расписками "Русагро" на Лондонской бирже в понедельник, 13 июля — 9,18 доллара. Таким образом, пакет из 44 тысяч GDR сейчас может стоить порядка 403,9 тысячи долларов.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича.