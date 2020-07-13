Прибывшим в РФ без документа с отрицательным результатом на COVID-19 дается 3 дня на тест
МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Прибывшим в РФ без документа с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию COVID-19 дается три дня, чтобы пройти тест, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории РФ. Оплата исследования осуществляется в соответствии с законодательством РФ", — говорится в документе.
Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу с 15 июля.
https://1prime.ru/state_regulation/20200713/831766180.html